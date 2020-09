L’armée chinoise est une force importante dans la sauvegarde de la paix mondiale. C’est du moins ce que démontre le Livre blanc publié hier par la Chine. Nous voudrions en présenter quelques longs extraits en relation avec le choix de la marine chinoise de se porter vers Taïwan face à la visite dans l’île du représentant américain. La Chine à la fois défend ce qu’elle considère être son territoire quels que soient les séparatismes entretenus par les USA et autres colonialistes prétendant dépecer la Chine comme aux temps de la guerre de l’opium et affirme son choix de la paix. Donc en attendant ce long article et sa pénible traduction, voici la présentation des arguments. Ce dont nous sommes convaincus ici c’est que d’ici peu, si ce n’est aujourd’hui chacun devra choisir son camp parce qu’il ne s’agit plus de menaces de guerre mais bien du choix de la guerre par l’impérialisme en crise… Personne ne pourra plus se contenter de la stupidité et de folâtreries des réseaux sociaux mais devra avec gravité considérer les enjeux, tant sur le développement technologique, sur les sanctions, sur les blocus et provocations de toute sorte. Nous plaçons en illustration cette photo de la plus grande bibliothèque du monde (1) et qui est chinoise pour que l’on mesure bien ce qui est insupportable aux occidentaux et aux États-Unis, un peuple sorti du sous-développement grâce au socialisme et à son parti communiste. En ce qui concerne la paix je pense que ce que disent les Chinois est réel aussi réel que le fait que l’URSS a sauvegardé l’humanité contre le nazisme et en possédant la bombe nucléaire et en interdisant que se renouvelle de ce fait Hiroshima (note et traduction de Danielle Bleitrach).

Le gouvernement chinois a publié, le 18 septembre, pour la première fois un livre blanc sur les opérations de maintien de la paix de l’ONU (OMP), dans lesquelles son armée participe activement. Ce document de plusieurs pages fait justement le bilan de la contribution de l’armée chinoise dans les OMP au cours des 30 dernières années. Le livre blanc donne aussi des détails sur les résultats dans le cadre de la mise en œuvre intégrale des engagements pris lors du sommet des Nations unies sur le maintien de la paix. Chiffres et exemples à l’appui, ce document démontre à quel point l’armée chinoise constitue une force clé dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU. Le document a réfuté avec force l’allégation de la « menace militaire chinoise » que se font certains politiciens américains.

En tant que l’un des pays fondateurs de l’ONU, la Chine a toujours fermement défendu le système international ayant l’ONU comme centre, elle ne se lasse pas de remplir ses obligations internationales.

Ce livre blanc, intitulé « Trente ans de participation de l’armée chinoise aux opérations de maintien de la paix de l’ONU », met aussi en exergue l’apport de l’armée chinoise dans la promotion du développement économique et social des pays dans lesquels elle opère sous le mandat des Nations unies.

Actuellement, la Chine est le deuxième plus grand contributeur aux efforts de maintien de la paix de l’ONU et le premier contributeur en termes des effectifs militaires parmi les membres permanents du Conseil de Sécurité. L’armée chinoise respecte les buts et principes de la Charte fondatrice des Nations unies, elle a jusqu’à présent participé à 25 opérations de maintien de la paix de l’ONU, envoyé plus de 40 000 soldats et officiers de maintien de la paix, et 16 soldats chinois sont morts en servant le drapeau des Nations unies. Plus de 1000 femmes chinoises ont participé successivement aux opérations de maintien de la paix. En août 2020, plus de 2500 officiers et soldats chinois étaient en détachement dans huit missions de maintien de la paix et au siège de l’ONU.

Avec l’évolution de la situation internationale et les nouvelles exigences du plan de travail de l’ONU, la Chine participe aux opérations de maintien de la paix de l’ONU dans plus de régions et de façon approfondie.

Après l’annonce faite par le président chinois Xi Jinping, lors du sommet des Nations unies sur le maintien de la paix en septembre 2015, sur les six engagements en faveur des opérations de maintien de la paix de l’ONU, l’armée chinoise a renforcé son soutien et sa participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU dans le but de servir à la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

La performance et la contribution de l’armée chinoise ont été hautement appréciées par les Nations unies et la communauté internationale. Les responsables de l’ONU ont souligné que « La Chine est une force importante pour soutenir les opérations de maintien de la paix et le multilatéralisme ». « La contribution de la Chine aux opérations de maintien de la paix mérite l’attention de tous. Sans le soutien important de la Chine, les opérations de maintien de la paix de l’ONU n’auraient certainement pas récolté les succès ».

Actuellement, le monde est en train de connaître des changements majeurs, accentués par l’épidémie de COVID-19. L’instabilité et l’incertitude gagne du terrain. C’est ici le lieu pour les grandes puissances de travailler ensemble afin de bien assumer leurs responsabilités dans le but de préserver la paix mondiale.

Mais il est étonnant de voir certains politiciens américains, représentés par Mike Pompeo, ne pas se soumettre aux obligations internationales, trouvant plutôt plaisir dans la stigmatisation et autres formes de préjugés idéologiques.

A la suite du « renforcement de la présence militaire à l’étranger due à la participation de la Chine à des missions de maintien de la paix », les forces militaires américaines ont été du coup déployées dans la région Asie-Pacifique, ce qui a encore aggravé les tensions régionales dans cette région. Ce positionnement stratégique, qui a donné lieu à des affrontements idéologiques, a pour seul objectif de plonger le monde dans un cycle d’instabilité.

Il s’avère que ces politiciens américains sont les initiateurs des troubles régionaux, perturbent l’ordre international établi et mènent des actions de nature à saboter les efforts déployés dans le cadre de la paix mondiale. Ils cherchent également à placer les États-Unis dans la « première place » et à en tirer profit au détriment du monde entier.

Cette année marque le 75e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste et de la création des Nations unies. Comme le souligne ce livre blanc, quelle que soit l’évolution de la situation internationale, la Chine continuera à suivre la voie du développement pacifique, à soutenir comme par le passé les opérations de maintien de la paix de l’ONU, à défendre fermement le multilatéralisme, à promouvoir la construction d’une communauté de destin pour l’humanité et à injecter davantage de forces pour la stabilité, la paix et le développement du monde. Les rumeurs de la soi-disant « menace militaire de la Chine » se sont effondrées.

(1) La plus grande bibliothèque du monde se trouve à Tianjin, en Chine, avec plus de 1,2 M de livres et des formes futuristes. Inséré dans une quartier à vocation culturelle, le lieu multiplie les tonalités de blanc et son rez-de-chaussée abrite un auditorium sphérique lumineux. L’atrium géant permet la fluidité des 4 000 personnes attendues chaque jour, les rayonnages sont répartis en cascade du sol au plafond, et les étages supérieurs sont alloués aux salles de réunion, à l’informatique et à l’e-learning audio. Elle est le rendez-vous des étudiants, des chercheurs, des éditeurs, mais aussi une nouvelle attraction touristique pour les amateurs de photos insolites. Il y a d’autre bibliothèques fabuleuses en Chine, plus intéressante encore est sa fréquentation populaire et la richesse des ouvrages traduits, les courants de la pensée française parmi d’autres…