Syrie : des documents révèlent le rôle du gouvernement britannique dans la propagande

Aujourd’hui où la France vit un nouvel attentat est révélé une fois de plus qui a créé “un terrorisme présentable” pour le vendre comme le symbole de la liberté. La divulgation de documents récents révèle une vaste opération de propagande en Syrie menée par des entreprises publicitaires et des médias occidentaux sous direction et financement du gouvernement britannique, mais aussi d’autres gouvernements. L’opération a consisté à inventer des médias sociaux “indépendants” comme les casques blancs ou des pseudos reporters qui en fait fournissaient à la presse occidentale des informations fabriquées par les renseignements britanniques entre autres. Ces documents récents n’ont pas pu encore être vérifiés mais ils correspondent à ce qui a été révélé depuis de nombreuses années. A la lecture de cette manipulation on conçoit aisément que ceux qui prétendent dénoncer cet “accompagnement d’intervention de guerre” comme Assange, Manning, mais aussi Vltchek le fassent au prix de leur vie (note et traduction de Danielle Bleitrach).

BEN NORTON·GUERRES DE L'INFORMATIONMÉDIASSYRIEROYAUME-UNI·LE 23 SEPTEMBRE 202

Des entreprises de renseignement financées par le gouvernement britannique ont formé les dirigeants de l’opposition syrienne, ont diffusé des articles dans les médias de la BBC à Al Jazeera, et ont manipulé un groupe de journalistes. C’est ce qu’une série de documents démontre aujourd’hui.

Par Ben Norton

Des documents qui viennent d’être divulgués montrent comment des entreprises du gouvernement britannique ont développé une infrastructure avancée de propagande pour stimuler le soutien en Occident à l’opposition politique et armée de la Syrie.

Pratiquement tous les aspects de l’opposition syrienne ont été imaginés et commercialisés par des entreprises de relations publiques soutenues par le gouvernement britannique, cela va de leurs récits politiques à leur image de marque, de ce qu’ils ont dit à l’endroit où ils l’ont dit, tout a relevé d’une organisation publicitaire payée pour ce travail.

Les fichiers divulgués révèlent comment lesrenseignements occidentaux ont joué des médias comme d’un violon, mettant soigneusement en avant la couverture médiatique en langue anglaise et arabe de la guerre contre la Syrie afin d’obtenir un flot constant de couverture pro-opposition.

Des entrepreneurs américains et européens ont formé et conseillé les dirigeants de l’opposition syrienne à tous les niveaux, des jeunes militants des médias aux chefs du gouvernement parallèle en exil. Ces entreprises ont également organisé des interviews pour les dirigeants de l’opposition syrienne sur les grands médias tels que la BBC et la chaîne britannique Channel 4.

Plus de la moitié des informateurs utilisées par Al Jazeera en Syrie avaient été formés à un programme conjoint du gouvernement américano-britannique appelé Basma, qui a lancé des centaines de militants de l’opposition syrienne.

Les entreprises de relations publiques du gouvernement britannique ont non seulement influencé la façon dont les médias couvraient la Syrie, mais comme le révèlent les documents divulgués, elles ont produit leurs propres pseudo-nouvelles pour être diffusées sur les principaux réseaux de télévision du Moyen-Orient, y compris BBC Arabic, Al Jazeera, Al Arabiya et Orient TV.

Ces entreprises financées par le Royaume-Uni ont fonctionné comme des services de relations publiques à plein temps pour l’opposition armée syrienne dominée par les extrémistes. Un entrepreneur, appelé InCoStrat, a déclaré qu’il était en contact permanent avec un réseau de plus de 1600 journalistes internationaux et « influenceurs », et comment il les a utilisés pour imposer les points de vue pro-opposition.

Un autre entrepreneur du gouvernement occidental, ARK, a élaboré une stratégie pour « re-marquer » l’opposition armée salafiste-djihadiste en Syrie en « adoucissant son image ». ARK s’est vanté d’avoir fourni une propagande de l’opposition qui « a été diffusée presque tous les jours » sur les grandes chaînes de télévision en langue arabe.

Pratiquement tous les grands médias occidentaux ont été influencés par la campagne de désinformation financée par le gouvernement britannique, de documents divulgués, du New York Times au Washington Post, de CNN au Guardian, de la BBC à Buzzfeed.

Les dossiers confirment les reportages de journalistes, y compris Max Blumenthal de la Grayzone sur le rôle d’ARK, l’entrepreneur du gouvernement des États-Unis et du Royaume-Uni, en ce qui concerne les Casques blancs dans les médias occidentaux. ARK a publié les reportages et les déclarations des Casques blancs, et a aidé ce groupe financé par l’Occident à devenir une arme de propagande clé de l’opposition syrienne.

Les documents divulgués se composent principalement de matériel produit sous les auspices du Foreign and Commonwealth Office du Royaume-Uni. Toutes les entreprises citées dans les dossiers ont été contractées par le gouvernement britannique, mais bon nombre d’entre elles ont également mené des « projets multi-donateurs » qui ont reçu des fonds des gouvernements des États-Unis et d’autres pays d’Europe occidentale.

En plus de démontrer le rôle joué par les agences de renseignement occidentaux dans l’élaboration de la couverture médiatique, les documents mettent en lumière le programme du gouvernement britannique visant à former et à armer les groupes rebelles en Syrie.

D’autres documents montrent comment les gouvernements de Londres et de l’Ouest ont travaillé ensemble pour construire une nouvelle force de police dans les zones contrôlées par l’opposition.

Bon nombre de ces groupes d’opposition soutenus par l’Occident en Syrie étaient des salafistes extrémistes. Certains des organisme du gouvernement britannique dont les activités sont exposées dans ces documents divulgués avaient en effet pour but de soutenir Jabhat al-Nusra, affilié à al-Qaida en Syrie et ses ramifications de fanatiques.

Les documents ont été obtenus par un groupe se faisant appeler Anonymous, et ont été publiés sous une série de dossiers intitulés, » Op. HMG [Gouvernement de Sa Majesté] Cheval de Troie: De Initiative pour l’intégrité à Covert Ops dans le monde entier. Partie 1 : Apprivoiser la Syrie. Les leakers non identifiés ont déclaré qu’ils visent à « exposer l’activité criminelle du FCO du Royaume-Uni et des services secrets », déclarant : « Nous déclarons la guerre au néocolonialisme britannique ! »

The grayzone n’a pas été en mesure de vérifier de façon indépendante l’authenticité des documents. Toutefois, le contenu est très proche d’autres rapports sur la déstabilisation occidentale et les opérations de propagande en Syrie par ce magazine et de nombreux Autres.

Le ministère britannique des Affaires étrangères et l’armée mènent une guerre médiatique contre la Syrie

Une fuite du Rapport du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni à partir de 2014 avait révélé une opération conjointe avec le ministère de la Défense et le Ministère du développement international pour soutenir « les communications stratégiques, la recherche, le suivi et l’évaluation et le soutien opérationnel aux entités de l’opposition syrienne. »

Le FOC britannique a clairement déclaré que cette campagne consistait à « créer des liens de réseau entre les mouvements politiques et les médias », par « la construction de plates-formes médiatiques indépendantes locales ».

Le gouvernement britannique avait prévu « le mentorat, la formation et le coaching pour améliorer la prestation des services de médias, y compris les médias numériques et sociaux ».

Son objectif était de « fournir des formateurs en relations publiques et en gestion des médias, ainsi que du personnel technique, tels que des cameramen, des webmasters et des interprètes », ainsi que « la production de discours, de communiqués de presse et d’autres communications avec les médias ».

Un autre document gouvernemental de 2017 expliquait clairement comment la Grande-Bretagne a financé le « mentorat de sélection, de formation, de soutien et de communication des militants syriens qui partageait la vision du Royaume-Uni pour une future Syrie… et qui respecterait un ensemble de valeurs conformes à la politique du Royaume-Uni.

Cette initiative a nécessité un financement du gouvernement britannique « pour soutenir l’activisme des médias de base syriens dans les sphères de l’opposition civile et armée » et visait les Syriens vivant à la fois dans des territoires « extrémistes et modérés » tenus par l’opposition.

En d’autres termes, le ministère britannique des Affaires étrangères et l’armée ont élaboré des plans pour mener une guerre médiatique globale contre la Syrie. Pour établir une infrastructure capable de gérer le blitz de propagande, la Grande-Bretagne a payé une série d’entrepreneurs gouvernementaux, y compris ARK, The Global Strategy Network (TGSN), Innovative Communication & Strategies (InCoStrat), et Albany.

Le travail de ces entreprises s’est fait en concertation et certains ont collaboré à des projets de culture de l’opposition syrienne.

L’entreprise du gouvernement occidental, l’ARK a joué des médias comme d’un violon

L’une des principale entreprise du gouvernement britannique derrière le régime de changement de régime en Syrie s’appelle ARK (Analysis Research Knowledge).

ARK FZC est basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Elle se présente comme une ONG humanitaire, affirmant qu’elle « a été créée afin d’aider les plus vulnérables » en créant une « entreprise sociale, autonomisant les communautés locales par la fourniture d’interventions souples et durables pour créer une plus grande stabilité, des opportunités et de l’espoir pour l’avenir ».

En réalité ARK est une agence de renseignement dont les fonctions sont intégrées aux interventions armées occidentales.

Dans un document divulgué qu’elle a déposé auprès du gouvernement britannique, ARK a déclaré que son « objectif depuis 2012 a été de fournir des résultats très efficaces, politiquement et sensibles aux conflits Programmation de la Syrie pour les gouvernements du Royaume-Uni, des États-Unis, du Danemark, du Canada, du Japon et de l’Union européenne.

ARK s’est vanté d’avoir supervisé des contrats d’une valeur de 66 millions de dollars pour soutenir les efforts de l’opposition en Syrie.

Sur son site web, Listes ARK tous ces gouvernements sont cités en tant que clients, ainsi que les Nations Unies.

Dans le cas de ses opérations en Syrie, ARK a collaboré avec un autre entrepreneur britannique appelé The Global Strategy Network (TGSN), qui est Richard Barrett, ancien directeur de la lutte antiterroriste mondiale au MI6.

ARK aurait eu des agents sur le terrain à l’intérieur de la Syrie au début de la tentative de changement de régime en 2011, rapportant au FCO britannique que « le personnel de l’ARK est en contact régulier avec des militants et des acteurs de la société civile qu’ils ont d’abord rencontrés au cours des manifestations du printemps 2011.”

L’entrepreneur britannique s’est vanté d’un « vaste réseau d’acteurs de la société civile et communautaire qu’ARK a aidé par un centre de renforcement des capacités établi à Gaziantep », une ville du sud de la Turquie qui a été une base d’opérations de renseignement contre le gouvernement syrien.

ARK a joué un rôle central dans le développement du discours de l’opposition politique syrienne. Dans un des document divulgués, l’entreprise s’attribue un rôle dans le «développement d’un discours de base de l’opposition syrienne», qui a apparemment été conçu lors d’une série d’ateliers avec des leaders de l’opposition parrainés par les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni.

ARK a formé tous les niveaux de l’opposition syrienne dans les communications, des « ateliers de journalisme citoyen avec les militants des médias syriens, les amenant à travailler avec des membres supérieurs de la Coalition nationale pour développer un récit de communication de base. »

L’entreprise a même supervisé la stratégie de relations publiques du Conseil militaire suprême (CSM), la direction de la branche armée officielle de l’opposition syrienne, l’Armée syrienne libre (ASL). ARK a créé une campagne complexe de relations publiques pour « fournir un « re-branding » du SMC afin de se distinguer des groupes d’opposition armés extrémistes et d’établir l’image d’un corps militaire fonctionnel, inclusif, discipliné et professionnel. »

ARK a admis qu’elle cherchait à blanchir l’opposition armée syrienne, largement dominée par les salafistes djihadistes, par l’ «Adoucissement de l’image FSA.»

ARK a pris l’initiative de développer un vaste réseau de militants des médias d’opposition en Syrie, et a ouvertement œuvré pour inspirer les protestations à l’intérieur du pays.

Dans ses centres de formation en Syrie et dans le sud de la Turquie, l’entrepreneur du gouvernement occidental avait 150 militants qui avaient été formés et équipés par ARK sur des sujets allant de l’initiation de la manipulation de la caméra, de l’éclairage et du son à la production de reportages, de la sécurité journalistique, de la sécurité en ligne et des reportages éthiques.

L’entreprise a inondé la Syrie de propagande de l’opposition. En seulement six mois, ARK a indiqué que 668 600 de ses productions imprimées ont été distribués à l’intérieur de la Syrie, y compris « des affiches, des dépliants, des brochures d’information, des livres d’activités et d’autres documents liés à la campagne ».

Dans un document énumérant les opérations de communication en Syrie, ARK et le TGSN, le site de renseignement britannique, se sont vantés de superviser les moyens médiatiques suivants à l’intérieur du pays : 97 chaînes vidéo, 23 écrivains, 49 distributeurs, 23 photographes, 19 formateurs dans le pays, huit centres de formation, trois bureaux des médias et 32 agents de recherche.

ARK a souligné qu’elle avait des ” contacts bien établis ” avec certains des principaux médias du monde, nommant Reuters, le New York Times, CNN, la BBC, The Guardian, le Financial Times, Le Times, Al Jazeera, Sky News Arabic, Orient TV et Al Arabiya.

L’entrepreneur britannique a ajouté : « ARK a fourni régulièrement des contenus avec marque et sans marque aux principales chaînes de télévision par satellite panarabes et syriennes, telles que Al Jazeera, Al Arabiya, BBC Arabe, Orient TV, Alep Aujourd’hui, Souria al-Ghadd et Souria al-Sha’ab depuis 2012.

« Les produits ARK qui font la promotion des priorités de HMG (le gouvernement de Sa Majesté) en favorisant les changements d’attitude et de comportement sont diffusion presque tous les jours sur les chaînes panarabes», se vantait l’entreprise. « En 2014, 20 reportages sur la Syrie de marque et non marqués ont été produits en moyenne par ARK chaque mois et diffusés sur les principales chaînes de télévision panarabes telles qu’Al Arabiya, Al Jazeera et Orient TV. »

« ARK a des conversations presque quotidiennes avec les chaînes et les réunions hebdomadaires pour engager et influencer les préférences éditoriales », a déclaré le renseignement occidental.

L’entreprise s’est également attribué le mérite d’avoir placé 10 articles par mois dans des journaux panarabes comme Al Hayat et Asharq Al-Awsat.

Le programme américano-britannique Basma crée des militants des médias syriens

La guerre des médias de l’opposition syrienne a été organisée dans le cadre d’un projet appelé Basma. ARK a travaillé avec d’autres entrepreneurs du gouvernement occidental par l’intermédiaire de Basma afin de former des militants de l’opposition syrienne.

Grâce au financement des gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni, Basma est devenue une plate-forme extrêmement influente. Sa page Facebook arabe comptait plus de 500 000 abonnés, et sur YouTube, elle s’est également constituée d’un large public.

Les grands médias d’entreprise ont dépeint de manière trompeuse Basma comme une «Plate-forme de journalisme citoyen syrien, ou un »groupe de la société civile une « transition progressive et libératrice vers une nouvelle Syrie ». En réalité, il s’agissait d’une opération du gouvernement occidental visant à créer des propagandistes de l’opposition.

Neuf des 16 stringers utilisés par Al Jazeera en Syrie ont été formés par le biais de l’initiative Basma du gouvernement des États-Unis et du Royaume-Uni, s’est vanté ARK dans le document divulgué.

Dans un précédent rapport pour le FCO britannique, déposé seulement trois ans après son entrée en vigueur, ARK affirmait avoir « formé plus de 1 400 bénéficiaires représentant plus de 210 organisations bénéficiaires dans plus de 130 ateliers, et a déboursé plus de 53 000 pièces d’équipement individuelles », dans un vaste réseau qui a atteint « l’ensemble des 14 gouvernorats de Syrie », qui comprenait à la fois des zones tenues par l’opposition et le gouvernement.

L’entrepreneur occidental a publié une carte mettant en évidence son réseau de chaîneurs et de militants des médias et leurs relations avec les Casques blancs ainsi que les forces de police nouvellement créées à travers la Syrie contrôlée par l’opposition.

Dans ses formations, ARK a formé des porte-parole de l’opposition, leur a appris à parler à la presse, puis les a aidé à organiser des entrevues avec les médias traditionnels de langue arabe et anglaise.

ARK a décrit sa stratégie « pour identifier des porte-parole crédibles et modérés en matière de gouvernance civile qui seront promus comme interlocuteurs pour les médias régionaux et internationaux. Ils feront écho aux messages clés liés aux campagnes locales coordonnées dans tous les médias, avec des plates-formes de consortium capables de couvrir ces médias et d’encourager d’autres à les reprendre.

En plus de travailler avec la presse internationale et de cultiver les leaders de l’opposition, ARK a contribué au développement d’une super-structure massive des médias d’opposition.

ARK a déclaré qu’il s’agissait d’un « instrument clé d’un effort multidonateurs visant à Stations de radio FM et magazines communautaires à l’intérieur de la Syrie depuis 2012. » L’entrepreneur a travaillé avec 14 stations FM et 11 magazines à l’intérieur de la Syrie, y compris la radio en arabe et en langue kurde.

Pour propager les émissions de l’opposition à travers la Syrie, ARK a conçu ce qu’elle a appelé « Radio in a Box » (RIAB) kits en 2012. L’entreprise s’est fait attribuer le mérite d’avoir fourni de l’équipement à 48 sites de transmission.

ARK a également distribué jusqu’à 30 000 magazines par mois. Il a rapporté que « les magazines soutenus par l’ARK étaient les trois plus populaires dans la ville d’Alep ; le magazine le plus populaire de la ville de Homs; et le magazine le plus populaire de Qamishli.

Un organe de propagande de l’opposition syrienne directement géré par ARK, Moubader, a développé un énorme public sur les médias sociaux, y compris plus de 200 000 mentions J’aime sur Facebook. ARK a imprimé 15 000 exemplaires par mois d’un magazine Moubader « de haute qualité » et l’a distribué « dans les régions de Syrie tenues par l’opposition ».

L’entrepreneur britannique TGSN, qui a travaillé aux côtés d’ARK, a développé son propre point de diffusion appelé le Bureau des médias des Forces révolutionnaires de Syrie (RFS) », indique un document divulgué. Cela confirme un rapport 2016 paru dans The Grayzone par le contributeur Rania Khalek, qui a obtenu des courriels montrant comment le bureau des médias RFS soutenu par le gouvernement britannique a offert de payer un journaliste 17 000 $ par mois pour produire de la propagande pour les rebelles syriens.

Un autre dossier divulgué montre qu’en seulement un an, en 2018 – qui était apparemment la dernière année du programme syrie d’ARK – l’entreprise a facturé au gouvernement britannique une note de 2,3 millions de livres sterling.

Cette énorme opération de propagande ark a été dirigée par Firas Budeiri, qui avait auparavant été directeur pour la Syrie de l’ONG internationale Save the Children, basée au Royaume-Uni.

40 % de l’équipe du projet ARK en Syrie étaient des citoyens syriens, et 25 % étaient turcs. Le cabinet a déclaré que son personnel de l’équipe syrienne avait « une vaste expérience dans la gestion des programmes et la réalisation de recherches financées par de nombreux clients gouvernementaux Liban, Jordanie, Syrie, Yémen, Turquie, Territoires palestiniens, Irak et d’autres États touchés par le conflit.

L’entrepreneur occidental ARK crée les Casques blancs « pour garder la Syrie dans l’actualité »

L’entrepreneur occidental ARK a été une force centrale dans le lancement de l’opération Casques blancs.

Les documents divulgués montrent ARK a créé les pages Twitter et Facebook de la Défense civile syrienne, connu plus communément sous le terme de Casques blancs.

ARK s’est vanté d’avoir développé « une campagne de communication pour sensibiliser le monde aux équipes (Casques blancs) et leur travail de sauvetage.

ARK a également facilité les communications entre les Casques blancs et La campagne en Syrie, une entreprise de relations publiques intervenant à Londres et à New York qui a contribué à populariser les Casques blancs aux États-Unis.

C’est apparemment « à la suite de discussions ultérieures avec ARK et les équipes » que la campagne en Syrie « a choisi la défense civile pour faire que la Syrie reste dans les nouvelles quotidiennes », a écrit le cabinet dans un rapport pour le ministère britannique des Affaires étrangères.

« Avec les conseils d’ARK, TSC (The Syria Campaign) a également assisté aux sessions de formation de l’ARK en matière de défense civile pour créer du contenu médiatique pour sa campagne casques blancs lancée en août 2014 et qui est depuis devenue virale », a déclaré l’entrepreneur occidental.

En 2014, ARK a produit un long documentaire sur les Casques blancs, intitulé « Digging for Life », qui a été diffusé à plusieurs reprises sur Orient TV.

Alors qu’elle dirigeait les comptes de médias sociaux des Casques blancs, ARK s’est vantée d’avoir stimulé les adeptes et les opinions sur la page Facebook du conseil municipal d’Idlib.

La ville syrienne d’Idlib a été reprise par Jabhat al-Nusra, affilié à al-Qaida, qui a ensuite exécuté publiquement des femmes accusées d’adultère.

Tout en aidant efficacement ces groupes extrémistes al-Qaida, ARK et le renseignement britannique TGSN ont également signé un document avec le FCO s’engageant à suivre » les Orientation du Royaume-Uni sur la sensibilité dans l’égalité des sexes« et « veiller à ce que le genre soit pris en compte dans tous les développements de capacités et de campagnes. »

Préparer le terrain pour la loi sur la Syrie

Un autre document divulgué montre la société soutenue par le gouvernement britannique, ARK révélant que, en 2011, il a travaillé avec un autre entrepreneur du gouvernement appelé Tsamota pour aider à développer le Commission syrienne pour la justice et la responsabilité (SCJA). En 2014, SCJA a changé de nom à la Commission de justice internationale et de responsabilité (CIJA).

The Grayzone a présenté la CIJA comme une organisation de changement de régime financée par le gouvernement de l’Ouest dont les enquêteurs ont collaboré avec al-Qaida et ses alliés extrémistes afin de détruire le gouvernement syrien.

ARK a noté que le projet a d’abord travaillé « avec le financement de démarrage du Pool des conflits du Royaume-Uni pour soutenir la formation d’enquête et de médecine légale pour les enquêteurs syriens sur les crimes de guerre » et a à partir de là « grandi pour devenir une composante majeure de l’architecture de la justice “de transition” en Syrie. »

Depuis que les États-Unis, l’Union européenne et leurs alliés au Moyen-Orient ont perdu la phase militaire de leur guerre contre la Syrie, la CIJA a pris l’initiative de prolonger la campagne de changement de régime par une revendication du droit contre le pouvoir.

InCoStrat crée un réseau de médias, les aide à interviewer al-Qaida

Dans les documents divulgués, un autre entrepreneur du gouvernement britannique appelé Innovative Communications Strategies (InCoStrat) se vantait de construire un vaste « réseau de plus de 1600 journalistes et influenceurs clés ayant un intérêt pour la Syrie.

InCoStrat a souligné qu’elle « gérait le soutien aux objectifs de la politique étrangère du Royaume-Uni » en Syrie, « en fournissant spécifiquement un soutien stratégique à l’opposition armée modérée. »

Parmi les autres bailleurs de fonds du travail d’InCoStrat avec l’opposition en Syrie, a révélé l’entreprise, figuraient le gouvernement américain, les Émirats arabes unis et des hommes d’affaires syriens anti-Assad.

InCoStrat a servi de liaison entre ses clients gouvernementaux et la Coalition nationale syrienne, le gouvernement parallèle soutenu par l’Occident que l’opposition a tenté de créer. InCoStrat a conseillé de hauts dirigeants de ce régime fantôme syrien, et a même dirigé le bureau des médias de la Coalition nationale à partir d’Istanbul, en Turquie.

L’entrepreneur occidental s’est fait attribuer le mérite d’avoir organisé une Interview de la BBC avec Ahmad Jarba, alors président de la Coalition nationale de l’opposition.

Le cabinet a ajouté que « les journalistes nous ont souvent contactés à la recherche des personnes appropriées pour leurs programme ». À titre d’exemple, InCoStrat a déclaré qu’elle avait aidé à imposer ses propres militants de l’opposition syrienne dans des reportages en arabe de la BBC. L’entreprise a ensuite ajouté : « Une fois les premiers liens établis, nous avons encouragé les Syriens à maintenir les relations avec les journalistes de la BBC au lieu de nous servir de canal. »

Comme ARK, InCoStrat a travaillé en étroite collaboration avec la presse. Le cabinet a déclaré qu’il avait « une vaste expérience dans l’engagement des médias d’information arabes et internationaux », ajoutant qu’il travaillait directement avec « les chefs de l’information régionale en grands réseaux de télévision par satellite, bureaux de presse et presse écrite. »

« Les membres clés d’InCoStrat ont déjà travaillé comme correspondants au Moyen-Orient pour certaines des plus grandes agences de presse du monde, y compris Reuters », a ajouté l’entrepreneur occidental.

Tout comme ARK, InCoStrat a mis en place une vaste infrastructure médiatique. L’entreprise a établi des bureaux de presse de l’opposition syrienne à Dera’a, en Syrie; Istanbul et Reyhanli, Turquie; et Amman, Jordanie.

InCoStrat a travaillé avec 130 correspondants à travers la Syrie, et a déclaré qu’il avait plus de 120 journalistes travaillant à l’intérieur du pays, avec « cinq autres porte-parole officiels qui apparaissent plusieurs fois par semaine à la télévision internationale et régionale. »

InCoStrat a également créé huit stations de radio FM et six magazines communautaires à travers la Syrie.

L’entreprise a indiqué qu’elle avait pénétré l’opposition armée en développant » des relations étroites avec 54 commandants de brigade sur le front sud de la Syrie », qui impliquait « un engagement quotidien et direct avec les commandants et leurs officiers à l’intérieur de la Syrie », ainsi que des officiers de l’Armée syrienne libre (ASL) qui ont fait défection à Damas.

In the leaked documents, InCoStrat boasted that its reporters organized interviews with many armed opposition militias, including the al-Qaeda affiliate Jabhat al-Nusra.

Don’t just plants media stories; “initiate an event” to create your own scandals

Dans sa guerre médiatique contre Damas, InCoStrat a mené une campagne à deux volets qui consistait en ce qui suit : « a) Campagne de guérilla. pour créer l’événement. b) Tactiques de guérilla. Lancer un événement pour créer l’effet média.

Le découpage des services de renseignement a donc cherché à utiliser les médias comme une arme pour faire avancer les demandes politiques tangibles de l’opposition syrienne.

Dans un cas, InCoStrat a revendiqué le mérite d’une campagne internationale réussie visant à forcer le gouvernement syrien à lever son siège du bastion de l’opposition à Homs, tenu par les extrémistes. Le contributeur Grayzone Rania Khalek a fait un reportage sur la crise à Homs, qui a été assiégé par Damas après que les fondamentalistes sunnites d’extrême droite qui le contrôlaient ont commencé à commettre des massacres sectaires contre les minorités religieuses et à kidnapper des civils alaouites.

« Nous avons établi des liens entre des journalistes internationaux et des Syriens vivant à Homs assiégée », a expliqué InCoStrat. Il a organisé une interview entre la Chaîne 4 de Grande-Bretagne et un médecin dans la ville, qui a contribué à attirer l’attention internationale, conduisant finalement à la fin du siège.

Dans un autre cas, l’entrepreneur britannique a déclaré qu’il « produit des cartes postales, des affiches et des rapports » comparant le gouvernement laïque de Bachar al-Assad aux salafistes fondamentalistes djihadistes de l’Etat islamique. Ensuite, il a « fourni un porte-parole syrien crédible, arabo-anglophone, pour engager les médias ».

La campagne a été très réussie, selon InCoStrat: Al-Jazeera America et The National ont publié les affiches de propagande de l’entreprise. L’entrepreneur britannique a également organisé des entretiens sur le sujet avec le New York Times, le Washington Post, CNN, The Guardian, The Times, Buzzfeed, Al-Jazeera, Suriya Al-Sham et Orient.

Après le changement de régime vient Nation Building Inc.

InCoStrat a apparemment été impliqué dans de nombreuses opérations de changement de régime soutenues par l’Occident.

Dans un document divulgué, l’entreprise a déclaré qu’elle a aidé à former des organisations de la société civile dans le marketing, les médias et les communications en Afghanistan, Honduras, Irak, Syrie et Libye. Il a même formé une équipe de journalistes anti-Saddam Hussein à Bassorah, en Irak, après l’invasion conjointe entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

En plus de la passation de marchés pour le Royaume-Uni, InCoStrat a révélé qu’elle a travaillé pour les gouvernements des États-Unis, Singapour, Lettonie, Suède, Danemark et Libye.

Après que L’OTAN ait détruit l’Etat libyen dans une guerre de changement de régime en 2011, InCoStrat a été amené en 2012 pour mener des travaux de communication similaires pour le Conseil national de transition libyen, l’opposition soutenue par l’Occident qui a cherché à prendre le pouvoir.

Coordination avec les milices extrémistes, ou comment « renforcer le récit de base »

Les documents divulgués jettent un éclairage supplémentaire sur un entrepreneur du gouvernement britannique appelé Albany.

Albany s’est vanté d’avoir « obtenu la participation d’une vaste réseau de plus de 55 correspondants, journalistes et vidéastes » pour influencer les récits des médias et faire avancer les intérêts de la politique étrangère du Royaume-Uni.

L’entreprise a contribué à la création d’une équipe influente des médias d’opposition syriens appelée Enab Baladi. Fondée en 2011 dans le centre anti-Assad de Daraya, au début de la guerre, Enab Baladi a été agressivement commercialisé dans la presse occidentale comme étant une organisation de médias syriens de base.

En réalité, Enab Baladi était le produit d’un entrepreneur britannique qui a pris la responsabilité de son évolution « une entité amateur-run à l’une des organisations de médias syriennes les plus en vue. »

Albany a également coordonné les communications entre les médias d’opposition et les groupes extrémistes d’opposition islamiste en embauchant un « leader de l’engagement (qui) a une profonde crédibilité auprès de groupes clés, y compris (nord) Failaq ash-Sham, Jabha Shammiyeh, Jaysh Idleb al Hur, Ahrar ash-Sham, (au centre) Jaysh al Islam, Failaq al Rahman et (sud) Jaysh Tahrir ». Beaucoup de ces milices étaient liées à al-Qaida et sont maintenant reconnues par le département d’État américain et les gouvernements européens comme des groupes terroristes officiels.

Contrairement à d’autres entrepreneurs du gouvernement occidental actifs en Syrie, qui ont souvent essayé de feindre un semblant d’équilibre, Albany a clairement indiqué que ses reportages dans les médias n’étaient rien de plus que de la propagande.

Le cabinet a admis qu’il avait formé des militants des médias syriens dans un « processus de salle de rédaction » unique qui appelait à « organiser » des nouvelles en « recueillant et en organisant des histoires et des contenus qui soutiennent et renforcent le récit de base ».

En 2014, Albany s’est vanté d’avoir dirigé l’équipe de communication de la Coalition nationale syrienne Négociations de paix à Genève.

Albany a également averti que les révélations sur le financement par le gouvernement de l’Ouest de ces organisations médiatiques d’opposition qui étaient présentées comme des initiatives de base les discréditeraient.

Lorsque des courriels internes ont été divulgués montrant que la plate-forme massive des médias d’opposition Basma Syrie a été financé par les États-Unis et la Grande-Bretagne, Albany a écrit, ” La marque Basma a été compromise suite à des fuites sur les objectifs du projet de financement.

Les fuites sur les médias sociaux « ont endommagé la crédibilité et la fiabilité de la plate-forme de marque existante », a écrit Albany. « la crédibilité et la confiance sont les principales monnaies des activités envisagées et, pour cette raison, nous estimons qu’il est essentiel d’actualiser l’approche si le contenu à diffuser veut avoir un effet». Le site De Basma a été supprimé peu de temps après.

Ces dossiers donnent un aperçu clair de la façon dont l’opposition syrienne a été créée par les gouvernements occidentaux avec desseins impériaux sur Damas, et a été maintenue à flot avec des sommes d’argent stupéfiantes qui ont coulé des poches des contribuables britanniques – souvent au profit de miliciens fanatiques alliés à Al-Qaïda.

Alors que les procureurs néerlandais préparent des accusations de crimes de guerre contre le gouvernement syrien, les fichiers divulgués sont un rappel du rôle de premier plan que les États occidentaux et leurs entreprises de profit de guerre ont joué dans la destruction soigneusement organisée du pays.

BEN NORTON

Ben Norton est journaliste, écrivain et cinéaste. Il est le rédacteur en chef adjoint de The Grayzone, et le producteur du podcast Moderate Rebels, qu’il co-anime avec l’éditeur Max Blumenthal. Son site est BenNorton.com et il tweets à @BenjaminNorton.