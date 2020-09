La Chine construira une communauté de santé aux côtés de la Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan et de la Mongolie

Cuba et les pays qui se réclament du socialisme insistent, la crise sanitaire du coronavirus a simplement posé la nécessité des coopérations, la fin d’un modèle basé sur la concurrence, la guerre, les divisions et celui-ci sous leur impulsion est en construction. L’agressivité, les désordres introduits par la puissance hégémonique en crise renforce les alliances pour y faire face et un multilatéralisme de coopération (note et traduction de Danielle Bleitrach).

La Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Mongolie ont convenu de construire ensemble une forteresse anti-pandémie, une route de la soie de la santé et une communauté de santé pour tous, a déclaré hier le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi.

La décision a été prise après qu’il ait échangé des vues avec les ministres des Affaires étrangères de la Russie, du Kazakhstan, du Kirghizistan et de la Mongolie sur l’approfondissement de la coopération anti-pandémie pour vaincre COVID-19, a déclaré Wang dans une interview à Xinhua, après avoir assisté à la réunion des chanceliers de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Moscou et visité les quatre pays du 10 au 16 septembre.

La Chine et les quatre pays se sont soutenus mutuellement pour le bon comme pour le mauvais et ils ont mené une coopération efficace contre la pandémie depuis le début de l’épidémie, a déclaré Wang.

Rappelant la visite du président mongol Khaltmaa Battulga en Chine en février, les conversations téléphoniques entre le président chinois Xi Jinping et ses homologues de Russie, du Kazakhstan et du Kirghizistan, Vladimir Poutine, Kassym-Jomart Tokayev et Sooronbai Jeenbekov, Wang Yi a déclaré que la Chine et les quatre pays ont offert de se soutenir et de s’entraider pour lutter contre la pandémie.

Dans une tentative d’approfondir la coopération en cas de pandémie, les ministres ont convenu d’agir dans quatre domaines, a déclaré Wang Yi.

Tout d’abord, la Chine et les quatre pays renforceront la coopération en cas de pandémie, soutiendront fermement l’Organisation mondiale de la santé pour qu’elle joue un rôle de coordination et s’opposeront à toute tentative de politiser la pandémie et d’imposer une étiquette géographique au virus.

Deuxièmement, ils consolideront et élargiront les réalisations anti-pandémiques.

Troisièmement, ils favoriseront activement la coopération dans le développement, la production et l’achat de vaccins.

Quatrièmement, ils feront un effort concerté en coopération sur la médecine traditionnelle chinoise, a déclaré Wang Yi.

Dans l’interview, Wang Yi a également déclaré que la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OCS a renforcé la coopération internationale contre la pandémie de COVID-19 et s’est engagée à soutenir le multilatéralisme.

La mission clé de cette réunion des ministres des Affaires étrangères était de préparer politiquement le sommet virtuel de l’OCS prévu en novembre, a-t-il dit.

Les ministres espèrent profiter du sommet comme une occasion de relever plus efficacement les défis mondiaux, de désamorcer les risques pour la sécurité, de partager les opportunités de développement, tout en établissant l’OCS comme modèle pour le multilatéralisme et les relations internationales à un niveau supérieur à l’approche de la troisième décennie de sa création, a ajouté Wang Yi.

Les chanceliers sont parvenus à d’importants consensus et accords sur cette question, a déclaré Wang Yi.

En ce qui concerne les relations sino-russes, M. Wang a déclaré que les deux pays renforceraient leur coopération en soutenant la collaboration internationale contre la pandémie, en donnant l’exemple de la coexistence pacifique entre les grands pays, en améliorant les innovations technologiques de pointe et en préservant la justice et l’équité internationales.

Wang Yi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, après des entretiens en face-à-face, sont parvenus à un certain nombre de points d’entente importants sur le renforcement des relations bilatérales et la gestion des défis internationaux et régionaux, a déclaré Wang à Xinhua.

Alors que le monde entre dans une période de turbulences et de changements, de solides relations sino-russes sont plus importantes pour maintenir la paix et la sécurité régionales et mondiales, a déclaré M. Wang.

La Chine et la Russie développeront sans relâche des relations tournées vers l’avenir et travailleront avec la communauté internationale à la construction d’un nouveau type de relations internationales caractérisées par le respect mutuel, l’équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant et à la construction d’une communauté de destin humain, afin d’apporter une plus grande contribution à la cause de la paix et du développement humains a déclaré Wang.

Dans l’ère post-pandémie, Wang a déclaré que la Chine continuera à promouvoir les échanges et la coopération avec l’étranger et à créer une meilleure synergie entre l’Initiative la Ceinture et la Route et les stratégies de développement d’autres pays.

Wang a déclaré que lors de son voyage, la Chine et les pays concernés se sont entendus sur les nouvelles caractéristiques et les bonnes expériences de coopération dans divers domaines au milieu de la pandémie et ont convenu de poursuivre la synergie entre l’Initiative BRI et les stratégies de développement de l’autre, afin d’accélérer la reprise du travail et de la production et de générer plus d’avantages pour les pays et les peuples de la région.

La Chine et les pays concernés sont également convenus de faire des efforts conjoints pour accélérer le développement des relations bilatérales et approfondir davantage la coopération bilatérale.

En ce qui concerne la sécurité régionale, M. Wang a déclaré que la Chine et ses homologues régionaux continueront de renforcer leur coopération pour maintenir la sécurité régionale et lutter contre les nouvelles menaces et défis auxquels la région est confrontée.

Au cours de leur voyage, les pays de la région ont convenu que la coopération stratégique en matière de sécurité montre un haut niveau de confiance mutuelle et constitue un élément crucial de leur coopération globale, a déclaré Wang, qui a proposé que la Chine et d’autres pays asiatiques améliorent la coopération en matière de sécurité face aux nouvelles menaces et défis.

En ce qui concerne le processus de paix en Afghanistan, Wang a déclaré que la Chine espérait sincèrement que toutes les parties aux pourparlers de paix en Afghanistan accorderaient la priorité aux intérêts de son peuple et de la nation.

Wang a souligné que l’orientation fondamentale de la solution politique, le principe fondamental de l’approche de l’autodétermination par l’Afghanistan et l’objectif-cadre d’une large inclusion doivent être respectés.

Dans le même temps, le nouveau gouvernement afghan devrait lutter sans relâche contre le terrorisme, mettre en œuvre une politique étrangère pacifique et amicale et pousser sérieusement l’Afghanistan sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement, a-t-il ajouté.

(Avec les informations de Xinhua)