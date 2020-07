Selon France info: Mise en appétit par les Ouïghours, la Chine opprime le peuple Khazare…

La campagne contre la Chine dans nos médias fait des dégâts non seulement dans l’opinion publique mais dans la crédibilité en un système de propagande aussi inculte… (note de Danielle Bleitrach)

Voici parmi d’autres émissions, l’autopsie d’une propagande ordinaire de France info:

https://mobile.francetvinfo.fr/monde/chine/on-attendait-une-reaction-la-prise-de-position-francaise-sur-la-situation-des-ouighours-saluee-par-des-specialistes-de-la-chine_4053059.html#xtref=acc_dir&xtref=https://www.google.com/search?client=firefox-b-m$tbs=qdr%3Am$q=khazar+ou%C3%AFghours+$oq=khazar+ou%C3%AFghours+$aqs=heirloom-srp..

Les Experts…

Partons d’abord des “experts” : Ils sont deux, l’un est nettement plus modéré, mais il est débordé par Marie Holzman qui ne craint pas de dire n’importe quoi sur la Chine. C’est une constante, elle a déjà sévi pour nous expliquer que la Chine cachait le nombre de ses morts, thème sorti de l’officine de Guo Wengui, le milliardaire vindicatif proche de Steve Banon… Marie Holzman est un de ces personnages dont les médias français assurent la promotion, à cause de leurs folles outrances, jusqu’à ce que soit démontée leur haine maladive pour l’objet de leurs études. Souvenez-vous de l’inénarrable Cécile Vaissié qui avait écrit Les réseaux du Kremlin en France dans lequel entre autres, Marianne et moi étions des agents appointées de Poutine. Il a fallu un procès pour diffamation de ses victimes pour que la dame cesse de hanter les plateaux de télévision et que sa production écrite disparaisse mystérieusement des étals de librairie et ses références soient même effacées de Google (1).

Marie Holzman est malheureusement dans la même veine. Peut-être cela se terminera-t-il par un procès en diffamation intenté par l’ambassade de Chine, ou quelque autorité chinoise vivant en France? je sais qu’une telle issue a été sérieusement envisagée et c’est une solution face à un délire que visiblement les autorités académiques françaises ne savent pas gérer.

Mais au-delà de ce triste dévoiement de certains de nos universitaires, il y a les responsables : les médias français qui les usent jusqu’à la trame pour cautionner des campagnes initiées ailleurs, vendues souvent “clés en main”. Nous ne sommes certes pas dans le journalisme d’investigation mais dans le coup de pouce donné à la guerre commerciale des USA… Là il s’agit simplement de trouver des gens capables de donner crédit au ” réveil” de Pompeo, le ministre des affaires étrangères US : “Xi représente une menace existentielle à la fois pour l’Amérique et le système international westphalien en place depuis 1648. La Chine, malheureusement, est de nouveau dirigée par un révolutionnaire.(sic)”

Conclusion : plutôt mort que rouge (2). Mais l’expert lui perd pied, Marie Holzman tente de suivre, mais négation de la négation, la Chine n’est même pas communiste elle est fasciste… Voir une anticommuniste à ce niveau d’excitation se prendre les pieds dans son argumentaire dire à quel point il faut que la Chine soit capitaliste pour être haïssable, ne peut que réjouir ceux qui comme moi savent que le communisme est insoluble dans le fascisme malgré tous leurs efforts… N’empêche…

2) Le communiste est un serial killer, d’ailleurs il n’est même pas communist…

Il y a quelque chose de frappant dans ce type de propagande il en rajoute dans le détail sordide. Quand on décrit les crimes eux bien réels des Etats-Unis, qu’il s’agisse des blocus et de leurs conséquences sur les populations civiles, des effets dramatiques des interventions au Vietnam, en Afghanistan, en Amérique latine, en Syrie, en Libye et en Yougoslavie au Yemen ou en Ukraine, tout cela est non seulement difficilement niable mais conserve des aspects rationnels. Les exploits coloniaux et néo-coloniaux du capital occidental sont abominables et leurs conséquences incommensurables pour les individus qui les subissent mais il y a un piment supplémentaire dans la description des crimes supposés du communisme… celui d’ extrapolations que l’on sent inventées par des agences de presse tablant sur le sensationnel pour provoquer des réflexes irrationnels.



Le tout destiné à construire une barrière à l’information… On table à la fois sur la jouissance devant le crime et sur l’horreur qu’il provoque. Le communiste est un serial Killer, le fascinant Jack l’éventreur… Non content d’éventrer ses victimes, il vend leurs organes, il n’y a pas de petit profit pour augmenter sa réserve en pétro-dollar de la part de la nation chinoise désormais considérée comme “le grand argentier” de la planète…

En fait en terme de marketing, il s’agit de peindre de telles atrocités que si vous les niez c’est que vous êtes vous-même un monstre, vous êtes disqualifié.

Mais quand nous en sommes là, disons-le au niveau de Goebbels, il n’y a pas de raison que cela s’arrête et le grotesque n’est pas loin, le faussaire ne craint pas les ridicules exotiques, les stéréotypes qui ont fait leur preuve, le retour du péril jaune, de l’ignoble Fu Manchu et des supplices chinois…

3) L’oppression de la culture khazare!

Ainsi selon France info mise sans doute en appétit par les atrocités supposées perpétrées par les Chinois en pays Ouïghour, atrocités que tous ceux qui reviennent de ce pays ont du mal à décrire, en revanche, ils sont unanimes sur le caractère fallacieux de ce qui est rapporté par les médias. Au contraire, ceux qui vont sur le terrain des combats en Asie centrale et au Moyen Orient, rapportent des atrocités réelles commises par les troupes de Daech ou Al Qaida au Moyen Orient, parmi les plus fanatiques il y a certains Ouïghours engagés massivement dans ces “aimables cohortes” de bienfaiteurs de l’humanité…

Mais puisqu’il faut frapper les esprits, inventer le réel pourquoi se gêner, rajoutons une louche d’exotisme… Donc non contents de nous refaire le coup des armes de destruction massive et autres bébés en couveuse, nos journalistes de France info inventent le martyre des Khazares par le pouvoir chinois.

Que viennent faire les Khazares avec les Ouïghours ? je rappelle à qui l’aurait oublié qu’il s’agit d’un peuple dont on a beaucoup parlé à propos des origines du judaïsme, mais dont l’existence n’est pas certaine. Il y a plus de mille ans, au VIIe siècle les Khazars se seraient établis en Ciscaucasie aux abords de la mer Caspienne où ils fondent leur Khaganat ; une partie d’entre eux se serait convertie alors au judaïsme, qu’ils auraient établi comme religion d’État. Ils disparaissent au XIIIe siècle.



Que cette radio à travers deux journalistes de la chaîne, l’un transcrivant des propos de l’interview, l’autre en montant l’émission, ait entretenu le thème de l’oppression par la Chine des Khazares Caucasiens disparus au XIIIe siècle dit tout sur le sérieux de cette chaîne.

Hitler avait déjà fait un cocktail explosif avec les disciples d’Arius, un théologien né dans les années 250 en Cyrénaïque et mort en 336 à Constantinople, dont les thèses avaient donné lieu à l’arianisme, hérésie très répandue chez les Goths et Wisigoths, avec les Aryens, une petite peuplade indienne totalement basanée devenue les nobles indo-iraniens dont les Germains s’affirmeraient les descendants, ce qui leur donnerait le droit de massacrer, juifs, slaves, tziganes, j’en passe et des meilleures. Il est clair que nos appareils de propagande sont prêts aux mêmes distorsions historiques contre tous ceux qui sont soupçonnés de “communisme”.

Danielle Bleitrach

(1)

Voici pour qui aurait oublié le personnage ce que cautionnait la télévision française en matière d’expertise sur la Russie, il y a peu.

(2) On ne change pas une recette qui gagne, André Comte-Sponville vient de redonner une assez bonne illustration de cette alternative à propos de la Covid 19 et de son traitement… alors que Chinois, Cubains, Vietnamiens ne lu demandent rien… si ce n’est de ne pas infester les autres et leurs efforts, d’arrêter de porter la guerre dans un temps qui exige la coopération de tous…