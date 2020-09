Andre Vltchek retrouvé mort à Istanbul

Les lecteurs de ce blog connaissent bien André Vltchek, dont nous publions systématiquement les articles. Comme le décrit l’article ce journaliste né en Russie à Léningrad (il aurait tenu à ce nom lui qui ne cessait de dire à quel point la fin de l’URSS était une saloperie et combien la pseudo démocratie occidentale était une duperie. Ici même, je disais mon inquiétude devant son silence après une course haletante qui l’avait mené des Etats-Unis au Chili puis de là à Madrid. Il est mort et sa mort est “suspecte”. Que dire de plus sinon que ce qu’il dénonçait, ses films, ses publications tout peut laisser inquiet sur ce qui l’a achevé. Nous attendons la suite et c’est une choc la mort de ce rebelle errant autour de cette planète injuste, défiant le politiquement correct et la bonne conscience. L ‘ont-ils tué?(note de danielle Bleitrach)

Un Journaliste américain retrouvé mort à Istanbul Un réalisateur documentaire américain né en Russie et un journaliste d’enquête a été retrouvé mort dans une voiture dans le quartier de Karaköy d’Istanbul.

Le journaliste Andre Vltchek de 57 ans et sa femme, Indira Vltchek, ont loué une voiture pour se rendre à Istanbul depuis la province de la mer Noire de Samsun, où les Vltcheks ont passé quelques jours.

Deux pilotes les ont également accompagnés pendant le voyage .Lorsqu’ils sont arrivés dans un hôtel à Karaköy à 5:30 h 5:30 : m, où le couple envisageait de rester, Indira Vltchek a essayé de le réveiller. Mais le journaliste n’a pas répondu.

Sa femme et les chauffeurs ont appelé les services d’urgence pour de l’aide. L ‘ équipe médicale, qui est arrivée sur les lieux, a déclaré Andre Vltchek mort. La police a fermé la rue où l’incident s’est produit pendant qu’une équipe d’enquête sur la scène de crime a fouillé la zone. La police a enregistré l’affaire comme étant une ′′ mort suspecte ′′ et a ouvert une enquête sur la disparition du journaliste américain La voiture a été remorquée dans un parking du poste de police pour plus d’informations et son corps a été transféré dans une morgue médico-légale.La femme et les deux conducteurs devraient faire leurs déclarations concernant l’incident. Image du site web d’Andre Vltchek.https://andrevltchek.weebly.com/′

′ À une époque de formulation médiatique, le travail d’Andre Vltchek est vraiment exceptionnel – – – férocement indépendant et attachant ses défis aux échos et aux mensonges d’une grande puissance.”-John Pilger